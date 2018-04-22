صور | حادث مروّع.. مركبة تخترق جدار مدرسة بالطائف

(أنحاء) – متابعات :-
علقت سيارة في جدار مدرسة ابتدائية بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف، بعدما فقد قائدها السيطرة عليها وتحطيمها للسياح الخارجي للمدرسة.
وأبرزت صور للحادثة التي وقعت فجر أمس (السبت) السيارة وقد استقرت واجهتها بداخل المدرسة بعدما حطمت السياج الحديدي، مخلفة أضرار بالغة في المركبة وجزء من الجدار.
ولم يتسن التأكد ما إذا كان الحادث نتج عنه إصابات، إلا أن بعض متداولي الصور أكد أن الحادثة لم يسفر عنها سوى بعض الأضرار المادية في الجدار والمركبة، نظراً لخلو الشارع من المارة في هذا التوقيت.