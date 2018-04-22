فيديو | أسرة سعودية تروي معاناتها بعد فقدان جثة والدهم.. توفي في أمريكا وتسلموا جثمانا خاطئا بمطار الرياض

(أنحاء) – متابعات :-
تعرضت أسرة سعودية لواقعة صادمة، بعد وفاة والدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذهابهم لواشنطن لإنهاء كل إجراءات نقل الجثمان، لكنهم فوجئوا عند استلام الجثمان بمطار الرياض بجثة شخص أخر أوربي الجنسية، وظلوا 20 يوما يبحثون عن الجثمان المفقود.
وروت أسرة المواطن المتوفى، في تقرير بثته فضائية (MBC)، تفاصيل الواقعة، التي تجرعوا خلالها المرارة مرتين، الأولى بوفاة الوالد والثانية بفقدان جثمانه، مؤكدين أن الابن الأكبر ذهب للعاصمة واشنطن فور نبأ الوفاة وأنهى الإجراءات كافة، حيث تم تغسيل الجثمان وتسجيل البيانات وتوقيع أوراق الاستلام وشحن جثته، حيث من المفترض تسليم السفارة الجثمان للخطوط السعودية.
وأوضحت الأسرة أنه عند الذهاب لاستلام الجثمان بمطار الرياض، وجدوا رقم شحن أخر غير الذي معهم، وبضغط منهم تم فتح الجثمان وفوجئوا بجثة أخرى موجودة، كاشفين عن معاناتهم مع كل الجهات لمحاولة تدارك الأمر وشتاتهم بين الخطوط السعودية ومطار الرياض والمطار الأمريكي، وشكواهم وتخبط الجهات المسؤولة في وعود كاذبة دون اتخاذ موقف قانوني للمناول الأرضي في مطار الرياض.
عشرون يوماً من البحث عن الجثمان المفقود..
عائلة سعودية تتفاجأ باستلام جثة خاطئة في المطار بعد وفاة والدهم في الخارج
تقرير الزميل محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/pDUH0e5LHb
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) April 21, 2018