فيديو | أسرة سعودية تروي معاناتها بعد فقدان جثة والدهم.. توفي في أمريكا وتسلموا جثمانا خاطئا بمطار الرياض

عشرون يوماً من البحث عن الجثمان المفقود..

عائلة سعودية تتفاجأ باستلام جثة خاطئة في المطار بعد وفاة والدهم في الخارج

تقرير الزميل محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/pDUH0e5LHb

— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) April 21, 2018