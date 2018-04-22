فيديو وصور | وصول أكبر وحدة تحلية مياه في العالم إلى الشعيبة.. لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه المحلاة

(أنحاء) – متابعات :-
وصلت إلى محطات تحلية الشعيبة بمكة المكرمة مؤخراً، أضخم وحدة تحلية مياه في العالم بتقنية التقطير متعدد التأثير “MED”، قادمة من اليابان، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المعالجة المهندس علي الحازمي وعدد من قيادات المؤسسة.
وتهدف المؤسسة من جلب هذه المحطة إلى استغلال البخار الفائض بمحطات تحلية الشعيبة، لإضافة 91 الف م3 يوميًا من المياه المحلاة إلى محطات التحلية وتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه المحلاة، ولخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1439هـ.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة وقع في فبراير 2017 اتفاقية مع الشركة العربية وشركة “ساساكورا” للمياه والطاقة اليابانية عقد إنشاء وحدة تحلية المياه بمحطة الشعيبة، بتكلفة بلغت 465 مليون ريال.