مصادر: إعادة النظر في شروط صرف بدلات “الندرة” و”التميز” لبعض موظفي الدولة

بتاريخ أبريل 22, 2018

(أنحاء) – متابعات :- تعرضت أسرة سعودية لواقعة صادمة، بعد وفاة والدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذهابهم لواشنطن لإنهاء