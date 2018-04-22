22 أبريل 2018 مـ / موافق 6 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إعادة النظر في شروط صرف بدلات “الندرة” و”التميز” لبعض موظفي الدولة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، عن دراسة تقوم بها بعض اللجان حاليا لإعادة النظر في شروط صرف بدلات “الندرة” و”التميز” لبعض موظفي الدولة في قطاعات مختلفة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من ذلك هو توجيه البدل إلى التخصصات النادرة فعلاً، حيث كان يصرف في التخصصات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50%، لكن عملية التوطين زادت حاليا في مختلف التخصصات بدون استثناء.

وأشارت إلى أن بعض التخصصات التي يصرف لها بدل ندرة حاليًا في بعض القطاعات أصبح بها فائض، وبعضها غير مرغوب في سوق العمل.

كما توقعت المصادر أن يسهم تقنين البدلات المشار إليها في توجه المواطنين والمواطنات إلى التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل، لافتة إلى أن اللجان تدرس أيضا بدل “التميز” الذي يمنح في قطاعات جامعية وصحية بهدف وضع ضوابط مشددة تكفل رفع مستوى التنافس للحصول عليه، حسب “المدينة”.

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