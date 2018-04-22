22 أبريل 2018 مـ / موافق 7 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية للرجال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الأحد 6 شعبان 1439هـ، استقبال طلبات القبول على الوظائف العسكرية (جندي– جندي أول – عريف ) للرجال.

وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات مستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 / 8 / 1439هـ الساعة 10 صباحاً، على بوابة التوظيف بموقع وزارة الداخلية، على الرابط.

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