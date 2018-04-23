أب يتهم معلماً بضرب ابنه والتسبب في إصابته بانزلاق في فقرات الرقبة.. و”تعليم عسير” يحقق

(أنحاء) – متابعات :-
تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى مديرية تعليم عسير، يتهم فيها معلما بضرب نجله الطالب بالصف الثالث الابتدائي عدة مرات، ما تسبب في حدوث انزلاق في أربع فقرات بالرقبة واضطراب نفسي.
وقال الأب إن ابنه تعرض للضرب في إحدى مدارس محافظة خميس مشيط، ما تسبب له في إصابات جسدية ونفسية يعالج منها حاليا.
وأوضح وفقا لـ”سبق”، أن كثرة تعنيف نجله جعلته يتقدم بعدة شكاوى إلى مدير المدرسة وأيضا إلى مديرية التعليم لكن دون نتيجة، خاصة أن التعنيف يشمل جميع الطلاب.
وأشار إلى أنه حاول فهم أسباب ضرب نجله فطلب لقاء المعلم، لكن الأخير رفض مقابلته رغم أنه لا يدرس لابنه من الأساس.
وانتقد عدم التفاعل مع شكواه الرسمية التي قدمها لمدير عام التعليم بمنطقة عسير، رغم أن التقارير الطبية والأشعة أثبتت وجود الضرب ووجود انزلاق غضروفي في أربع فقرات في الرقبة، مع ألم شديد، وشبه تعطل لليد اليمنى، ويحتاج نجله لاستشاري جراحة مخ وأعصاب، بالإضافة إلى الآثار النفسية من قلق وخوف، بالإضافة إلى العلاج السلوكي الذي قد يستغرق عامين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي إن الشكوى سيتم التحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم وفق النظام.