23 أبريل 2018 مـ / موافق 7 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تدعو 294 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعت وزارة التجارة والاستثمار (294) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة في 25 من شهر رجب للعام 1439هـ إلى إجراء مقابلاتهم الشخصية .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل التواصل المدونة في بيناتهم لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية .

وتؤكد الوزارة دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، مبينة أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد الطلب وترشيح الأعلى نقاطاً شرط اجتياز ( المتقدم / المتقدمة ) المقابلة الشخصية .

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