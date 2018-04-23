أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»دراسة طبية: البصل يتصدر قائمة المأكولات التي تجلب السعادة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | الملكة “إليزابيث” تحتفل بعيد ميل...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث أمس (السبت)، بعيد ميلادها الثاني والتسعين في احتفالية خاصة، بحضور
-
اليابان.. وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ين...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- توفيت اليابانية نابي تاجيما التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم يوم السبت عن
-
مهمة صعبة.. ملياردير أمريكي يدفن كنزاً ثميناً...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- فشل أكثر من 350.000 شخص في العثور على الكنز الثمين، الذي يُسيل لعاب الكثير
-
فيديو | مصور هندي يعرّض نفسه للخطر لتصوير عرو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ عرّض مصور هندي نفسه ومعداته للخطر، أثناء التقاطه صورًا خاصة بجلسة تصوير لعروسين