أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»شرطة مكة حول جريمة ناحر بناته الثلاث: متعاطٍ للمخدرات وتمت إحالته للنيابة العامة
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