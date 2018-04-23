23 أبريل 2018 مـ / موافق 7 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | دخول خاطئ يتسبب بانحراف سائق عن مساره ويصدم سيارة بالمسار المجاور

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