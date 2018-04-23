فيديو وصور | عاصفة ترابية كثيفة تجتاح منطقة الرياض

(أنحاء) – متابعات :-
شهدت مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها عاصفة ترابية كثيفة عقب ظهر اليوم الإثنين، تسببت في شبه انعدام الرؤية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت صباح اليوم إلى استمرار تأثير العاصفة الرملية مما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمنطقة الرياض، يشمل مدينة الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والغاط والأفلاج، وذلك بدءاً من الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الخاصة بالتعامل مع العواصف الترابية والرملية.