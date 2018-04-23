أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»لجنة تضم 9 جهات حكومية تبحث آلية تنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
شركات التأمين تدفع 15,3 مليار ريال فاتورة مطا...بتاريخ
الرياض – واس :- كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن قيمة المطالبات
-
محمد الوافي وكيل محافظ جدة يفتتح معرض “الغزال...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- افتتح وكيل محافظ جدة الأستاذ محمد بن حمد الوافي معرض “رادو الغزالي 2018”
-
صور | أمانة نجران تضبط مستودعاً مخالفاً للمشر...بتاريخ
نجران – واس :- ضبطت أمانة منطقة نجران أحد المستودعات المخالفة بالمنطقة، وأتلفت أكثر من 950 ألف عبوة
-
فيديو وصور | عاصفة ترابية كثيفة تجتاح منطقة ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شهدت مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها عاصفة ترابية كثيفة عقب ظهر اليوم الإثنين، تسببت