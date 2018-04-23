محمد الوافي وكيل محافظ جدة يفتتح معرض “الغزالي رادو 2018”

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
افتتح وكيل محافظ جدة الأستاذ محمد بن حمد الوافي معرض “رادو الغزالي 2018” والذي نظمته شركة الغزالي بجدة يوم الأحد 22- ابريل 2018 م وسط حضور كبير من عملاء شركة الغزالي للتجارة وشركة رادو السويسرية العريقة ولفيف من رجال الأعمال وحشد من الضيوف، والذي أقيم بفندق انتركونتيننتال جدة، حيث قام وكيل محافظ جدة الأستاذ محمد الوافي يرافقه عبداللطيف محمد العبداللطيف المدير التنفيذي لشركة الغزالي، والسيد جاد الحلبي المدير الاقليمي لشركة رادو بجولة في المعرض الذي ضم العديد من الموديلات والتصاميم الجديدة من ساعات رادو السويسرية ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة التي تناسب كافة الأذواق والأعمار من الجنسين، والتي عرضت مؤخرا في معرض بازل 2018 م .
وعلى هامش المعرض عقد الاجتماع السنوي لعملاء رادو الغزالي، وألقى المدير التنفيذي لشركة الغزالي للتجارة عبداللطيف محمد العبداللطيف كلمة رحب فيها بالحضور، وتوجه بالشكر لعملاء الشركة على اهتمامهم بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي ليؤكد حرص شركة الغزالي على استمرار العلاقات المشتركة والهادفة مع شركاء النجاح، وطرح الموديلات الجديدة من ساعات رادو.
وأعرب العبداللطيف عن سعادته بنجاح وتطور ملتقى ومعرض عملاء الغزالي رادو السنوي، مبينا أن علاقة الشركة بعملائها تمتد لأكثر من ستون عاما، وهي علاقة نموذجية أساسها الحب والتقدير والتعاون المشترك، مؤكدا على أهمية مواصلة التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
وفي كلمته قال السيد جاد الحلبي المدير الاقليمي لشركة رادو : إن السوق السعودي مهم جدا بالنسبة لشركة رادو، ولهذا نحرص على طرح أحدث الموديلات في السوق السعودي قبل الكثير من الأسواق، كما أن علاقة رادو مع شركة الغزالي تعد علاقة إستراتيجية ومتطورة إلى المزيد من التعاون والشراكة، وقد شهدت مبيعات رادو نموا كبيرًا في السوق السعودي من خلال شركة الغزالي وخططها التسويقية الناجحة، وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة من خلال مراكز الصيانة التى تضم نخبة من الفنيين المتخصصين.
وقدم المدير الإقليمي لشركة رادو شرحا تفصيليا لأحدث الموديلات التي أنتجتها الشركة ، والتي تم عرضها في معرض بازل 2018 ، مع عرض توضيحي لهذه الموديلات التي لاقت إعجاب الحضور لما تمثله من تصاميم عصرية أنيقة تناسب كافة الأذواق.