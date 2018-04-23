22 أبريل 2018 مـ / موافق 7 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة 4 معتمرين بريطانيين بعد احتراق حافلتهم في حادث مع شاحنة وقود

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت شبكة “بي بي سي” البريطانية إن 4 بريطانيين قدموا إلى السعودية لأداء العمرة توفوا أمس السبت بعد تعرض الحافلة التي تقلهم لحادث مروري، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وأوضحت أن الحافلة اصطدمت بشاحنة تنقل الوقود، في طريقها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة المقلة للمعتمرين.

وأكدت أن الأربعة الذين توفوا جميعهم بريطانيون، وهم امرأة ورجل وأم وابنها، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين، بينهم طفل.

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