أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خلال 3 أشهر.. 23 ألف جولة تفتيشية تسفر عن ضبط أكثر من ألف مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات
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