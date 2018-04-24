24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تضبط 5 سعوديين تورطوا في سلب أموال وحقائب نسائية باستخدام درجات نارية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مواطنين تورطوا في قضايا إجرامية باستيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ونشل الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية وبناء على ما اتخذت من إجراءات ورصد للأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لهذه الحوادث، توصلت إلى تورط عدد من الأشخاص في تلك الجرائم.

وأضاف أن جهود البحث أسفرت عن القبض على 5 مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، أقروا بارتكاب ١٢ حادثة بذات النمط والأسلوب الإجرامي المتمثل في استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح وخطف الحقائب النسائية والمحافظ باستخدام الدرجات النارية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

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