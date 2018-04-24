فيديو | شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفل كان على وشك السقوط من الطابق الثالث بالخُبر

(أنحاء) – متابعات :-
ضرب شاب أروع الأمثلة في التضحية وخاطر بحياته لإنقاذ طفل لا يتجاوز عمره الرابعة من السقوط من الطابق الثالث بأحد العمائر السكنية بالمنطقة الشرقية.
وقال متناقلو المقطع إن الشاب سعودي، وأن الحادثة وقعت في إسكان الخُبر.
وبدا في الفيديو، الطفل وهو يقف على حافة بالدور الثالث في واجهة إحدى العمائر، فقام الشاب بالتحرك نحوه وحمله وسلمه لوالدته.
وأثنى معلقون على تصرف الشاب وشجاعته، وطالبوا بالتوصل إليه وتكريمه نظير موقفه البطولي، كما طالبوا بمسائلة الأم عن سبب إهمالها وعدم انتباهها لطفلها حتى وصل إلى هذا المكان.