24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظات رعب أثناء غرق قارب لاجئين بالبحر المتوسط

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