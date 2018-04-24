فيديو | يمنيون يروون قصصاً مأساوية لموتى وفاقدي أطراف بسبب ألغام الحوثي

يُذكر أن تحالف رصد لانتهاكات حقوق الإنسان قدَّر إجمالي الألغام التي نُزعت من الأراضي اليمنية بأكثر من 200 ألف لغم، فيما توفي نحو 2000 شخص نتيجة الألغام، وفقد 3700 آخرون أطرافهم؛ أغلبهم من الأطفال والنساء.