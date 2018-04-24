أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»متحدث الداخلية : طائرة “الخزامى” لم يتم التعرف على صاحبها لذلك تم التعامل معها وفق التعليمات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | لماذا طارد معلم عسير طلابه في فناء ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت إدارة تعليم عسير عن التوصل إلى المعلم الذي ظهر في مقطع فيديو
-
6 آلاف تفصل “وطن بلا مخالف” عن بلوغ مليون شخص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اقترب إجمالي عدد المضبوطين بحملة “وطن بلا مخالف”، بعد أكثر من 5 أشهر
-
اختفاء الشاب وليد الجش في ظروف غامضة منذ 3 أي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اختفى الشاب وليد فائز الجش المطيري يوم السبت الماضي في ظروف غامضة، حيث
-
فيديو | شاهد كيف تعامل أمير القصيم مع شاب يتي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ شهد حفل تخرج الدفعة 15 من جامعة القصيم لفتة أبوية حانية من الأمير