24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محافظ “الاستثمار” يترأس وفد المملكة في “سراييفو”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

تُشارك المملكة العربية السعودية في “منتدى سراييفو للاستثمار” بنسخته التاسعة، والذي تستضيفه العاصمة البوسنية سراييفو، وتنطلق أعماله يوم غدٍ الأربعاء تحت عنوان (تسارع النمو في جنوب شرق أوروبا)، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد والسياسة، ورجال أعمال ورؤساء شركات استثمارية عالمية.

ويترأس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، وبمشاركة عدد من الشركات السعودية ورجال أعمال يمثّلون قطاعات استثمارية تمتلك فيها جمهورية البوسنة والهرسك مزايا تنافسية واستثمارية، كما سيعقد على هامش المنتدى عدد من اللقاءات الرسمية والثنائية بين الجانبين السعودي والبوسني، والاتفاق على الآليات المناسبة؛ لتعزيز مستوى التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وتأتي مشاركة المملكة في منتدى سراييفو الدولي للاستثمار امتدادًا للعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية البوسنة، واستمرارًا للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين؛ لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.

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