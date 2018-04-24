24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل القيادي الحوثي وتاجر السلاح الشهير فارس مناع.. ونائب رئيس هيئة الأركان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكّدت وسائل إعلام مقتل القيادي الحوثي وتاجر السلاح الشهير فارس مناع، ونائب رئيس هيئة الأركان المعيَّن من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية اللواء علي الموشكي، وذلك ضمن الغارة الجوية التي قُتل فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صالح الصماد.

وجاء اسم الموشكي في المرتبة الـ35 في قائمة الـ40 إرهابيًّا حوثيًّا التي أعلن عنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العام الماضي، حيث تم رصد مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكانه.

فيما جاء اسم فارس مناع أيضا ضمن القائمة الاربعينية التي أصدرتها قيادة التحالف، في المرتبة الـ27، ورصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه. 

وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد أكّدت في وقت سابق الاثنين مقتل عضوها البارز صالح الصمّاد البالغ من العمر 39 عامًا، إلى جانب 20 قياديًا حوثيًا في غارة الخميس الماضي، شنّها التحالف على الحديدة غربي اليمن.

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