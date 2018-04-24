24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»من هو صالح الصماد؟ .. رصد التحالف 20 مليون دولار للقبض عليه وآخر ظهور له هدد المملكة بالصواريخ
﻿

من هو صالح الصماد؟ .. رصد التحالف 20 مليون دولار للقبض عليه وآخر ظهور له هدد المملكة بالصواريخ

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

يُعد القيادي الهالك صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكّلته مليشيات الحوثي الإيرانية في 28 يوليو 2016 في الحرب، أحد أبرز السياسيين في الجماعة ومن كبار قيادييها.

وُلد صالح الصماد عام 1979 في منطقة بني معاذ مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وتخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرسا في مدرسة عبدالله بن مسعود في صعدة، شارك في حروب جماعته ضد الحكومة اليمنية ابتداء من الحرب الثالثة، وتولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي للجماعة بعد العام 2011 .

عُين مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في 24 سبتمبر 2014 بعد ثلاثة أيام من دخول الحوثيين صنعاء، احتل المرتبة الثانية في قائمة الـ40 إرهابيًّا حوثيًّا التي أعلن عنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في العام الماضي، حيث تم رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكانه.

كان آخر ظهور للصماد في 8 من شهر أبريل الجاري، حيث خرج في خطاب تلفزيوني أعلن خلاله أن الحوثيين سيدشنون خلال الفترة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ بالستية كل يوم باتجاه المملكة، وأن هذا العام سيكون عاما بالستيا بامتياز.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت الاثنين رسمياً، مقتل الصماد بغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفته في محافظة الحديدة غرب البلاد الخميس الماضي، وأعلنت عن تنصيب القيادي الحوثي، مهدي المشاط، رئيسا لمجلسها الانقلابي بدلا عنه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق