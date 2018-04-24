24 أبريل 2018 مـ / موافق 8 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»6 آلاف تفصل “وطن بلا مخالف” عن بلوغ مليون شخص تم ضبطهم
﻿

6 آلاف تفصل “وطن بلا مخالف” عن بلوغ مليون شخص تم ضبطهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اقترب إجمالي عدد المضبوطين بحملة “وطن بلا مخالف”، بعد أكثر من 5 أشهر من انطلاقها، من كسر حاجز المليون مخالف، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 994034 مخالفًا، منهم 725846 مخالفًا لنظام الإقامة و185755مخالفًا لنظام العمل و82433 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبحسب التقارير الواردة عن الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم السبت 5 / 8 / 1439هـ، تم ضبط 14467 متسللا عبر الحدود إلى داخل المملكة، 58% منهم يمنيو الجنسية، و39% يحملون الجنسية الإثيوبية، و3% جنسيات أخرى، إلى جانب ضبط 640 متسللا إلى خارج المملكة.

وتورّط 1797 شخصًا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تم إيقاف 304 مواطنين منهم، وأخلت الجهات المعنية سبيل 279 منهم بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما يخضع بقية الموقوفين وعددهم 25 سعوديًا لتنفيذ الأنظمة.

فيما يخضع 12904 وافدين لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 11177رجلاً، و1727 امرأة، كما أوقعت الجهات المختصة عقوبات فورية بحق 182408مخالفين، منهم 139731 تمت إحالتهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، إضافة إلى 168772 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 253407 مخالفين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق