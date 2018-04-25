25 أبريل 2018 مـ / موافق 9 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»القبض على 11 باكستانياً يقومون بالنصب الإلكتروني في شقة بحي الربوة بجدة
﻿

القبض على 11 باكستانياً يقومون بالنصب الإلكتروني في شقة بحي الربوة بجدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رصدت شرطة محافظة جدة نشاطًا إجراميًا لتشكيل عصابي مكون من 11 باكستانيًا في إحدى الشقق السكنية بحي الربوة، حيث تم إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على أفراد التشكيل العصابي، الأحد الماضي، لتورطهم في إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية أو رسائل واتس اب، لأرقام عشوائية وإيهام أصحابها بحصولهم على جوائز مالية كبيرة، واستدراجهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن حساباتهم البنكية بغرض السحب والتحويل منها.

وضبطت شرطة المحافظة بحوزتهم 19 جهاز جوال و36 شريحة اتصال، وبسماع أقوالهم المبدئية أقر عدد منهم بضلوعهم خلف عددٍ من عمليات الاحتيال التي ارتُكبت بهذا الأسلوب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق