25 أبريل 2018 مـ / موافق 9 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مدارس الرياض تزف خريجيها هذا اليوم.. مجلس إدارتها ناقشوا خطة تطوير المبنى المدرسي
﻿

مدارس الرياض تزف خريجيها هذا اليوم.. مجلس إدارتها ناقشوا خطة تطوير المبنى المدرسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض :-

تحتفل «مدارس الرياض» بتخريج دفعة جديدة من طلابها الأربعاء المقبل، لينظموا إلى 8384 طالبا وطالبة زفت المدرس حفل تخريجهم طيلة الـ 42 عاما الماضية.

ووضع مجلس إدارة «مدارس الرياض» الجديد برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين – في أول اجتماع له – يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أبريل الجاري، اللمسات الأخيرة لحفل المتخرجين للعام الدراسي الحالي 2018.

وناقش أعضاء المجلس، الخطة الصيفية لتطوير المبنى المدرسي، واستعرضوا أهم قرارات المجلس السابق، بحضور أعضاء المجلس الجديد وهم: الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، والدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح، والأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، والأستاذ أسامة بن محمد السليم، والأستاذ سعد بن صالح السبتي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو الرئيس الفخري لمدارس الرياض والتي تعتمد في رؤيتها على تخريج طلاب متعلمون موهوبون وقادة شغوفون يقومون بخدمة المجتمع.

وتقع «مدارس الرياض» على مساحة  180 ألف م2، ويبلغ عدد مبانيها 75 مبنى، وتتسع قاعة الملك سلمان إلى 1500 شخص وتعد أكبر مسرح مدرسي في السعودية، فضلا عن الملعب الرياضي لكرة القدم والمطابق للمواصفات العالمية الـ FIFA.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق