25 أبريل 2018 مـ / موافق 9 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة.. سائق ينشغل عن الطريق ويدهس طالبة أمام مدرستها بحي النزهة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، عن تعرض طالبة صباح اليوم للدهس أمام مدرستها.

وأوضح أن الحادث وقع في حي النزهة بمكة المكرمة، لافتاً إلى أن سبب الحادث هو انشغال سائق السيارة بغير الطريق، ما أدى لدهسه للطالبة.

وأشار المركز الوطني إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث ونقلت الطالبة إلى المستشفى، موضحاً تعرضها لعدة إصابات جراء الحادث.

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