25 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمانة الرياض” توضح ملابسات فيديو استغلال فندق جزءاً من طريق فرعي ليضع مكيفات فيه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدرت أمانة منطقة الرياض الأربعاء بيانا توضيحيا حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويُظهر قيام أحد الفنادق باستخدام جزء من أحد الشوارع الفرعية ووجود أجهزة تكييف.

وكان مواطن قد وثق في مقطع فيديو قيام أحد الفنادق على طريق الملك عبدالعزيز في الرياض باستغلال مساحة 8 أمتار من الشارع الفرعي لصالح وضع مكيفات تابعة للفندق فيها.

وأوضحت الأمانة أن الموقع المشار إليه في المقطع المتداول مؤجر بصفة نظامية لصالح الفندق، مشيرة إلى أن تأجير الموقع لمدة مؤقتة حتى تنتهي إدارة الفندق من التوسعة الجديدة لمبانيه.

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