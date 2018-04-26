25 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير عسير يوجه بنقل شاب للعلاج في مستشفى متخصص داخل المملكة أو خارجها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، توجيهاته لإدارة الشؤون الصحية بالمنطقة بسرعة التنسيق لعلاج شاب يعاني من كسور في الفقرات العنقية وإصابة في النخاع الشوكي أدت لحدوث شلل كامل في جسمه، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري.

كما تضمنت التوجيهات إجراء دراسة عاجلة لإمكانية نقل الشاب محمد الوادعي (32 عاماً) للعلاج في مستشفى متخصص داخل المملكة أو خارجها، استجابة لمناشدة والدته التي التمست من أمير المنطقة نقل ابنها من مستشفى عسير المركزي للعلاج في مستشفى متخصص.

وأكدت إمارة المنطقة أن الأمير فيصل بن خالد أوصى بدراسة حالة أسرة الشاب وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم، بالصورة التي تضمن لهم حياة كريمة.

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