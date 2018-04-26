26 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يصدّ هجوماً لمليشيا الحوثي جنوب شرق تعز

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

صدّ الجيش اليمني اليوم هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع الجيش اليمني جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري للموقع الرسمي للجيش “سبتمبر نت”، إن قوات الجيش الوطني اليمني أفشلت هجوماً واسعاً شنته المليشيا الانقلابية على مواقعها في نقيل الصلو وقرى عزلة الشرف، وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من عناصر المليشيات”.

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