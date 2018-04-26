26 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الراجحي” يوضح قواعد العمل في التجارة.. أهمها البدء بأقل من رأس المال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال رجل الأعمال سليمان الراجحي إن من قواعد العمل في التجارة أن تعمل بأقل من رأس مالك الذي تملكه، وألا تعمل بأكثر مما عندك.

وأوضح الراجحي بحسب تدوينة على “تويتر”، أنه إذا أثبت التاجر في بداية عمله إنتاجيته ونجاحه؛ سيجد من رجال الأعمال أو جهات التمويل من يقرضه لتوسيع تجارته.

وحذّر من العمل بعكس هذه القاعدة، مشيراً إلى خطورة الانشغال بأعلى من الإمكانيات، حيث سيواجه الإنسان في هذه الحالة تحديات قد تؤدي لفشل المشروع.

وذكر في تغريدة أخرى: “نصيحتي لمن يريد التجارة أن يكون حازماً مع نفسه، يراقب وقته، ونومه ويقظته، وعمله، وتوفيره”، مضيفاً أنه “لا يوجد ريموت كنترول تقوم بتغييره ثم تصبح تاجراً، تريد النجاح في ريادة الأعمال، أحسن إدارة وقتك، وإدارة مالك”.

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