26 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة”: العلاج المجاني للمواطنين وكفاءة الخدمة من أهم مرتكزات برنامج التخصيص التي لن تتغير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكّدت وزارة الصحة أن برنامج التخصيص في القطاع الصحي يقوم على مرتكزات مهمة لا يمكن أن تتغير، منها مجانية العلاج للمواطنين، وضمان جمود وكفاءة الرعاية والخدمات الصحية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن برنامج التخصيص يسعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارة مراكز إعادة التأهيل وتقديم أفضل الممارسات العالمية.

وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.

وأشار الوزير إلى أن هدف تخصيص القطاع الصحي، كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان في كافة أنحاء المملكة مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة، وتطوير وتدريب القوى العاملة لتقديم نموذج الخدمة الجديد والحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين.

وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الثلاثاء، عن خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ بهدف رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%.

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