25 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور يبدأ إصدار رخص سير المركبات الخاصة دون كتابة تاريخ الانتهاء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت الإدارة العامة للمرور، أمس (الأربعاء)، بإصدار رخص سير المركبات الخاصة (خصوصي – نقل) بدون كتابة تاريخ الانتهاء.

ودعت الإدارة مالكي المركبات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر بوابة “أبشر” ومنها تجديد رخص السير إلكترونيًا.

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