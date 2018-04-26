26 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على الفئات المستثناة من قرار إلزام المواطنين بالزي الوطني بمكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، عن بعض الفئات المستثناة من قرار إمارة مكة إلزام المواطنين بارتداء الزي الوطني.

وقال الدوسري، إن من يرى في قطاعه صعوبة لبس الزي الوطني، عليه رفع طلبه مباشرة لفرع وزارة العمل، لدراسته ولأمير المنطقة لاستثنائه مباشرة.

وأوضح أن الفئات المستثناة هي المهن التي لها نظير في القطاع الحكومي ولديها الزي الخاص كالأطباء والممرضين، وحراس الأمن ومهندسي المشاريع والعاملين في المطابخ وغيرها.

يذكر أن القرار جاء بعد زيارة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى إحدى الأسواق التجارية بالطائف وحديثه مع بعض الشاب حول إلزامهم من قبل بعض المؤسسات بعدم ارتداء الزي السعودي، حيث وجه بتشكيل لجنة لمراجعة كل الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

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