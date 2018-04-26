25 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعود القحطاني: أخبار سارة وتثلج صدور كل المهتمين بتوطين التقنية

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد المستشار في الديوان سعود القحطاني، أن رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة وطموح لا حد له في كل المسارات.

وقال القحطاني عبر حسابه في تويتر الليلة: “أخبار سارة وتثلج صدور كل المهتمين بتوطين التقنية ونقل المعرفة”.

وأضاف: “قطاعات الدولة وكل الجهات غير الربحية والقطاع الخاص يعملون جنبًا إلى جنب ويكملون بعضهم وشعارهم: شراكة لا مغالبة، لا أحد اليوم يعمل منعزلًا عن غيره، الكل يتشارك بما يقدر عليه لتحقيق رؤية 2030 المباركة بإشراف سمو ولي العهد الأمين”.

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