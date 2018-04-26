شاهد .. “أمانة الرياض” تضبط منازل تُستخدم لتخزين المواد الغذائية وتعبئة التبغ بحي العود

(أنحاء) – متابعات : ــ
قادت حملة تفتيشية شنتها أمانة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات الأمنية، إلى ضبط منازل شعبية في حي العود تُستخدم لتخزين مواد غذائية وتعبئة منتجات التبغ.
وأوضحت الأمانة أن الحملة شنتها الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة ودوريات الأمانة التابعة لها وأسفرت عن ضبط مخالفين يقومون بتخزين مواد غذائية وتعبئة منتجات التبغ بطريقة مخالفة.
وأضافت أنه تم إتلاف جميع المواد الغذائية وإغلاق هذه المنازل، فيما تم القبض على المخالفين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.