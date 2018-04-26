فيديو | أمير الرياض ووزير التعليم يدشنان مشاريع تعليمية في الرياض بتكلفة 3 مليارات ريال

(أنحاء) – الرياض : ــ
دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، مشاريع تعليمية تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تبلغ تكلفتها 3 مليارات ريال.
وحضر حفل التدشين الذي أقيم بإحدى المدارس المتوسطة شمال الرياض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من مسؤولي التعليم والجهات الحكومية.
وتمثلت المشروعات في إنشاء 253 مبنى مدرسيًا، منها 132 مبنى للبنين و121 مبنى للبنات، و 122 صالة رياضية و44 ملعباً و 28 روضة ومكتباً تعليمياً.
وتستخدم المباني المدرسية 206465 طالباً وطالبة في كافة المراحل التعليمية من خلال 5899 فصلاً دراسياً.