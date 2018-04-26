فيديو | “التحالف” ينشر لقطات لاستهداف مواقع إطلاق للصواريخ “البالستية” ومخازن أسلحة لميليشيا الحوثي

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن مدينة صعدة وشمال عمران هي نقطة إنطلاق الصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.
وكشف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف خلال الفترة ما بين 16 – 25 أبريل 2018 استهدف العديد من المواقع والعناصر الحوثية والعربات المسلحة منها:
– استهداف موقع تمويهه وتجهيزه من قبل الميليشيا الحوثية حيث يستخدم لإخفاء عربة إطلاق الصواريخ ومخزن للأسلحة.
– استهداف ومهاجمة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مقابل الحدود السعودية.
– استهداف ومواجهة عربة مسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي التابعة لإيران مقابل الحدود السعودية.
– استهداف ومهاجمة عربة تموين ذخيرة مقابل الحدود السعودية.
– استهداف عربة مسلحة مقابل الحدود السعودية.