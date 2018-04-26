فيديو | “تعليم عسير”: لا صحة لقيام معلم بالاعتداء على طالب والتسبب في انزلاق فقراته.. وكل الخيارات متاحة لكشف الحقيقة

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي عن النتائج النهائية للتحقيقات في واقعة ضرب معلم لأحد الطلاب والتسبب في تعرضه لانزلاق بفقرات في الرقبة ومرض نفسي.
وقال الفيفي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية، إنه بعد الهجوم على المعلم والمدرسة والإدارة، تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية استوفت جميع الإجراءات النظامية والقانونية.
وأوضح أن النتائج النهائية للتقرير الذي رفعته اللجنة أثبت أن الطالب لم يتعرض للضرب إطلاقا داخل المدرسة، وأن كل ما قيل عن هذه الحادثة أو الحوادث السابقة التي تعرض لها الطالب لم تثبت إطلاقا.
وأوضح أن المعلم لا يدرس للطالب من الأساس، والادعاءات بحقه غير صحيحة، لافتا إلى أن رفض المعلم الظهور إعلاميا يعود إلى إنصافه من قبل اللجنة التي استجوبته وأدلى بكل ما لديه في التحقيقات وأنصفه التقرير النهائي.
وحول مصدر التعنيف الذي تعرض له الطالب، وإذا ما كان تعرض لذلك خارج المدرسة أو في البيت، أكد أن كل الاحتمالات واردة، وأن كشف تلك الحقائق منوط بتحقيقات ستقوم بها لجنة التوجيه والإرشاد بالإدارة، التي من مهامها البحث في الحالات النفسية للطلاب والتواصل مع الإدارة وكافة الجهات المعنية لكشف مصدر ذلك التعنيف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حفاظا على الطالب ونفسيته.