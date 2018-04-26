فيديو | كلب يتسبب بإصابة خطيرة لامرأة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تعرضت امرأة في الصين إلى إصابة خطيرة، من جراء سقوط كلب على رأسها من إحدى البنايات السكنية المرتفعة، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة في المكان.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع في 15 أبريل الجاري، عندما كانت المرأة تسير في الشارع، وفجأة سقط كلب من أحد الطوابق على رأسها وكتفها، فسقطت أرضا وقد أغمي عليها.
وقال بعض المشاة ممن شاهدوا الحادث إن المرأة أصيبت على ما يبدو بارتجاج في المخ، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في الرقبة. وقد نقلت إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كلبا أصفر يسقط من علٍ (لم يعرف من أي طابق بالتحديد) على رأس المرأة وكتفها، قبل أن يسرع هاربا من المكان بدون أن يصاب بأذى.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولا تزال تجري تحرياتها بحثا عن صاحب الكلب.