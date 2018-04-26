فيديو | لحظة تحطم هليكوبتر أثناء إنقاذ ركاب طائرة أخرى.. ومقتل شخص بطريقة مروعة

(أنحاء) – متابعات : ــ
وثق مقطع فيديو حادثة مروعة لمروحية من نوع هليكوبتر فقد قائدها السيطرة عليها أثناء تنفيذ عملية نقل مروحية أخرى متعطلة على سفح جبل لتتحطم وتتسبب في تقطيع جثمان أحد الأشخاص إلى أشلاء.
وأظهر المقطع المصور الهليكوبتر وهي تقترب رويدا رويدا من مروحية أخرى محطمة في محاولة من قائدها لنقلها إلى مصنع الشركة التابعة لها، إلا أن الأحوال الجوية السيئة أفقدت قائد المروحية السيطرة، ما أدى إلى سقوطها.
وأبان الفيديو المروحية تميل أكثر إلى الأرض حتى اصطدمت المروحة الرئيسية برجل كان يقف على مقربة منها يحاول توجيه قائد المروحية لتقتله في الحال وتقطع جثمانه إلى أشلاء.