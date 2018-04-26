أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»من بينها أندية كرة القدم.. هذه هي القطاعات المرشحة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى
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