25 أبريل 2018 مـ / موافق 10 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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من بينها أندية كرة القدم.. هذه هي القطاعات المرشحة للتخصيص ضمن المرحلة الأولى

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن المرحلة الأولى من برنامج التخصيص تشمل المركز الطبي بالخطوط الجوية السعودية وشركات مطاحن الدقيق الأربع التابعة لمؤسسة الحبوب، وذلك من خلال بيع الأصول.

وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” أن المرحلة الأولى ستشمل كذلك الأندية السعودية لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم، وقطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المطارات الدولية.

وأوضح الحقيل أن التخصيص لا يشمل القطاعات المرشحة بكاملها، بل يختص فقط بالخدمات التي تضمها هذه القطاعات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تضم 10 قطاعات، منها البيئة والمياه و الزراعة والنقل والإسكان والتعليم والصحة والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأبان أن دور المركز يشتمل على وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وتحديد المعايير، والأطر الزمنية وإجراء الدراسات اللازمة والإسهام في تدريب الكفاءات الوطنية، وإعداد قواعد عمل اللجان الإشرافية في القطاعات المرشحة للتخصيص.

يشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كان قد أعلن عن خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” والتي تشمل 23 مبادرة تخصيص ذات تأثير عالٍ، سيقوم البرنامج بمتابعتها وتوجيهها، وتم تحديد 5 مبادرات تعد تخصيصا للأصول الحكومية، وذلك من خلال بيع الأصول.

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