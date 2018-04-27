26 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة.. القبض على أكبر مروج مخدرات في أوساط طلاب المدارس وبحوزته 7000 حبة كبتاجون

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة من القبض على أحد أكبر مروجي المخدرات بين صفوف طلاب المدارس، مُستغلاً قرب اختبارات نهاية العام.

وبّينت مكافحة المخدرات بالباحة أن القبض على مروج المخدرات جاء بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم له، مشيرةً إلى أنه عثر بحوزته على نحو 7000 حبة كبتاجون جاهزة للتوزيع، وكذلك مبالغ مالية وسلاح ناري.

ودعت إدارة مكافحة المخدرات أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم في مثل هذه الأوقات؛ لمنع استغلالهم ونشر السموم بينهم.

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