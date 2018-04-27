انطلاق فعاليات مبادرة اسمعني التطوعية بالرياض بحضور الأميرة تهاني

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
انطلقت فعاليات مبادرة “اسمعني التطوعية” مساء اليوم الخميس بشارع التحلية بمدينة الرياض وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للأصم برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور صاحبة السمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود.
وبلغ عدد البوثات المشاركة ٤٨ تنوعت من جمعيات مسانده لفئة الصم والفريق التطوعية المعنية بهذه الفئة، وتميز اصحاب الاعمال الحرفية والفنية بعرض اعمالهم التي كان لها نصيب من ابهار زوار الفعالية بتنوع توجهاتها من نحت وغزل ورسم.
بدأت الفعالية بمرور صاحبة السمو على البوثات المشاركة والإنصات للإنجازات المقدمة لأجل هذا الأسبوع الغالي على قلوب الصم، فلا طعم للإنجاز إن لم تكن له منصة للحديث عنه.
وأبدت سمو الأميرة تهاني عن شكرها لجمعية جستر والفريق الإعلامي للعمل الدؤوم لإنجاح انطلاق الفعالية على أكمل وجه وعبرت عن امتناها للأستاذ فهد الجزاع لما له من انجازات تصف على الأرفف بالعمل المتواصل لانطلاق الفعالية.
لامست قطرات المطر قلوبهم قبل وجوههم وكان لأثر البهجة والسرور على نفوسهم مرتد على جمال ابتساماتهم، وللالتماس الحذر وللحفاظ على سلامة المشاركين والزوار بناء على أمر من سمو الأميرة تهاني آل سعود بوقف سير الفعالية لليوم واكمال الفعاليات ليوم غد الجمعة بعون الله ومنته.