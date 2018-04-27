26 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بلقرن.. 11 حالة اشتباه تسمم غذائي لطالبات مدرسة ابتدائية‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استقبل مستشفى سبت العلايا العام 11 حالة اشتباه تسمم غذائي لطالبات ابتدائية حوران، شرقي محافظة بلقرن.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي بن سعيد آل بخيتان أن مستشفى سبت العلايا استقبل حتى هذه اللحظة 11 حالة اشتباه تسمم غدائي لطالبات مدرسة ابتدائية بحوران، لافتاً إلى أن أول حالة اشتباه تسمم وصلت عند الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس.

وأضاف أن آخر حالة اشتباه تسمم وصلت للمستشفى عند الساعة 8:30 مساءً، وتم تنويم جميع الحالات لمتابعتها واستكمال الإجراءات العلاجية لها، حسب “سبق”.

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