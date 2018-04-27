ترامب يهدد منافسي أمريكا على استضافة كأس العالم

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
شاهد.. الاستعدادات النهائية لعرض “أعظم رويال ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت الهيئة العامة للرياضة صوراً تظهر آخر استعدادات ملعب الجوهرة لاستضافة الحدث العالمي الكبير
-
فيديو | تركي آل الشيخ يقيم مأدبة عشاء لنجوم ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أقام رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء أمس (الخميس)، مأدبة عشاء للمدير
-
مسؤولو الدوري الإسباني يرفضون التحاق سالم وال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رفض مسؤولو الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا”، اليوم الخميس، انضمام للاعبي الوسط “سالم الدوسري”
-
الاتحاد السويدي: «إبراهيموفيتش» لن يشارك في ك...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال الاتحاد السويدي لكرة القدم في بيان أن زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الرقم القياسي لأكبر