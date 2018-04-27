27 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جهات حكومية تشرع في وضع دليل متكامل لتحديد نسب العجز الذي يوجب الإحالة للتقاعد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعمل وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على وضع دليل متكامل لتحديد نسب العجز، الذي يصاب به الموظف، ويستحق معه الإحالة للتقاعد سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

ويهدف دليل تحديد نسب العجز التي تستوجب التقاعد، وفقاً لـ”المدينة”، إلى تطوير النظام المعمول به والذي مضى عليه نحو 20 عاماً ليواكب المستجدات، وتطوير آليات التقاعد في القطاع الحكومي “المدني والعسكري” وفي القطاع الخاص.

يذكر أن الموظف الذي يحال للتقاعد بسبب إصابته بعجز دائم يستحق معاشاً بغض النظر عن مدة خدمته، فيما يختلف احتساب الراتب التقاعدي استناداً لأسباب ومكان العجز الدائم، فهناك اختلاف بين احتساب الراتب في حال كانت الإصابة بالعجز أثناء العمل وفي حال كانت الإصابة لأسباب أخرى لا علاقة لها بالعمل.

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