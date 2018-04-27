رغم الرياح العاصفة.. أمير الشرقية يحرص على تهنئة خريجي جامعة الملك فهد للبترول | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
لم تمنع التقلبات الجوية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف من مشاركته طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ورعايته لحفل تخرجهم، اليوم الخميس، إذ حضر لإلقاء كلمة لهم وتهنئتهم بمناسبة تخرجهم.
وقال الأمير سعود بن نايف في كلمة قصيرة وسط الرياح الشديدة التي تسببت في سقوط عقاله من على رأسه: “أود أن أقدم التباريك لأبنائي الخريجين ولأولياء أمورهم، ويبدو أن الجو بدأ في التغير، فعلى بركة الله وألف مبروك لكم وشكرا أبنائي”.
وكان أمير المنطقة قد وجّه كافة المحافظين بالإشراف على أداء كافة الأجهزة الحكومية للاهتمام بالمواطنين والمقيمين جراء العاصفة الرملية التي تتعرض لها المنطقة، موجها بضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.