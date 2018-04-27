26 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير المملكة بواشنطن: من الصعب إيجاد طريق للحوار وبناء الثقة مع النظام الإيراني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن من الصعب جداً إيجاد طريق للحوار وبناء الثقة مع النظام الإيراني، مع استمراره في سلوكه الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن النظام الإيراني حينما يواجه بالأدلة على تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول، يقوم كعادته وفق سياساته السابقة، بالإنكار وادعاء أن الأدلة مزيفة.

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