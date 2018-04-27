شاهد.. أمير القصيم يتفقد أحياء بريدة المتضررة إثر العواصف والأمطار

(أنحاء) – متابعات :-
تفقد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بعض أحياء مدينة بريدة المتضررة أثر العواصف الترابية والأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، للاطلاع على المواقع المتضررة منها .
ووجّه الأمير فيصل بن مشعل محافظي المنطقة ورؤساء المراكز بتفقد أحوال المواطنين ومتابعة المواقع المتضررة إثر العواصف الترابية والأمطار.
يُذكر أن منطقة القصيم شهدت أمس الخميس نشاطاً للرياح، وعواصفَ ترابية شديدة أعقبها هطول أمطار غزيرة؛ ما تسبب في تضرر بعض السيارات، والمنازل، ولوحات الطرق، وأعمدة الإنارة.